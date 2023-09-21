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الحكومة الروسية تفرض قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل

مال وأعمال

الحكومة الروسية تفرض قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل
Sputnik
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أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، اليوم الخميس، بأن الحكومة فرضت قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وجاء في بيان المكتب: "تم اتخاذ القرار بتثبيت أسعار الوقود في السوق المحلية. ستساعد القيود المؤقتة على إشباع السوق بالوقود، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

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وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.

يوم أمس، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يوجد نقص في الوقود في روسيا، وتم حل مشاكل ملء السوق في وقت سابق. وأضاف أن أسعار الوقود بالجملة انخفضت وانتشر التوازن في السوق.

وفي وقت سابق، في الأول من سبتمبر، أبلغ مصدر في وزارة الطاقة مراسل "إزفستيا" بأن الوزارة وضعت تدابير لتوفير إمدادات مستقرة من وقود السيارات للكيانات المكونة لروسيا.

المصدر: إزفيستيا

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