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بوتين يكشف سبب استمرار روسيا بدفع الأموال لأوكرانيا ويقدم عرضا لسلطات كييف

مال وأعمال

بوتين يكشف سبب استمرار روسيا بدفع الأموال لأوكرانيا ويقدم عرضا لسلطات كييف
Sputnik
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي"، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور.

وأوضح بوتين: "الإمدادات مستمرة، بما في ذلك عبر أراضي أوكرانيا، نحن ندفع أموالا مقابل هذا العبور".

كما أكد أن موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بـ"المعتدية".

وأضاف بوتين: "نحن نتصرف بشكل علني وعلى استعداد للتعاون.. إذا كانوا لا يريدون ذلك، فهذا شأنهم، نسمع أننا معتدون، ولكن يبدو أنه لا توجد رائحة للمال.. إنهم يتلقون المال بكل سرور".

هذا وأشار بوتين إلى أن الوضع مستقر وتم تجاوز كل المشكلات الناجمة عن العقوبات وأن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.

ووجه الرئيس الروسي انتقادات شديدة اللهجة للغرب ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.

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المصدر: RT

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الهيمنة إلى زوال ونتطلع لعالم بلا إملاءات.. أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى فالداي الدولي