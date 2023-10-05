بوتين: الولايات المتحدة تطبع الدولارات كما تريد وتنثرها في جميع أنحاء العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة لا تجد بأسا في طباعة الدولارات، ونثرها حول العالم، وعبّر عن ثقته في أن واشنطن ستجد المال اللازم لدعم أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي: في النهاية، سيجدون المال (لدعم أوكرانيا). مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طبعت خلال فترة وباء كورونا وما بعده 9 تريليونات دولار.

وشدد بوتين على أن واشنطن لا تعبأ بنثر الدولارات في جميع أنحاء العالم، مسببة بذلك زيادة تضخم أسعار الغذاء.

كما أعرب عن ثقته في أنه بعد حل مشكلة الميزانية، ستخصص الولايات المتحدة الأموال لدعم أوكرانيا.

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المصدر: RT