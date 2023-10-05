بوتين: الوضع مستقر وتجاوزنا كافة المشكلات الناجمة عن العقوبات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام "منتدى فالداي الدولي"، أن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.

وقال بوتين: "نحن ننجح ولدي أسس أستند إليها للتأكيد على أننا سننجح، وفقا للنتائج الاقتصادية سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.. لقد انطلقت إعادة بناء هيكلي لاقتصادنا، وبعد عام 2014 بدأنا في خفض شراء منتجات زراعية من الغرب، وأصبحنا نغطي سوقنا بالكامل، وذات الأمر يجري في القطاع الصناعي".

وأوضح أن: "واردات النفط والغاز في المصافي زادت بـ 43%، كما أن المنتجات الإلكترونية والبصريات، لا زلنا في بداية الطريق، إلا أن ذلك ارتفع.. الوضع مستقر وقد تجاوزنا كل المشكلات الناجمة عن العقوبات".

كما لفت بوتين: "الأهم أن نحافظ على هذا التوجه، والمداخيل الحقيقية للسكان زادت بنسبة 12%".

وأضاف: "لقد زادت النفقات ليس فقط على الدفاع ولكن على الأمن أيضا من 3% إلى 6%، لكن الزيادة في الميزانية 660 مليار دولار، وهو ما يعني اقتصادا متعافيا".

وأكد بوتين: نحن نقوم بالإسراف على المنتجات العسكرية والوقود، لكننا ننفذ الخطط الاستراتيجية والالتزامات الاجتماعية المأخوذة على عاتق الحكومة بشكل كامل".

ووجه الرئيس الروسي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.

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المصدر: RT