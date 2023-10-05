صورة الملك تشارلز الثالث تظهر على العملات المعدنية الأسترالية

من المقرر أن تظهر قريبا صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث على العملات المعدنية الأسترالية، بعد مرور أكثر من عام على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي لدار سك العملة الملكية الأسترالية، لي غوردون، إن عملة الدولار الأسترالي الذهبية ستكون هي الأولى التي تحمل صورة العاهل البريطاني الجديد، وهو أيضا رأس الدولة في أستراليا، مبينا أنه سيتم تداول حوالي 10 ملايين دولار من العملات المعدنية بحلول عيد الميلاد.

وذكر مساعد وزير الخزانة، أندرو لي، أن الحكومة لم تكن ترغب في التعجيل في تغيير العملة بعد وفاة الملكة في سبتمبر من العام الماضي، مضيفا: "نحن حريصون على الحصول على أكبر عدد ممكن من العملات المعدنية الجديدة التي تحمل وجه الملك في أسرع وقت ممكن".

وسيتم طرح الفئات المتبقية، 5 و10 و20 و50 سنتا بالإضافة إلى عملة معدنية بقيمة دولارين، عليها الصورة الجانبية لوجه الملك وبدون تاج خلال عام 2024 بناء على طلب البنوك. وكانت آخر صورة للملكة على العملات المعدنية وهي تضع التاج على رأسها.

يشار إلى أن صورة الملك هي مجسم الكومنولث الرسمي الذي صممته دار سك العملة الملكية في لندن بموافقة الملك وهو متاح للاستخدام من قبل جميع دول الكومنولث البريطاني.

ستظل العملات الأسترالية التي تحمل صورة الملكة والتي تبلغ قيمتها 15.5 مليار دولار أسترالي وتم سكها منذ أن أدخلت أستراليا العملة العشرية في عام 1966، عملة قانونية. وظهرت صورة الملكة على العملات الأسترالية منذ عام 1953.

تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب قرارها هذا العام باستبدال صورة الملكة على الورقة النقدية فئة 5 دولارات بتصميم للسكان الأصليين.

كانت الورقة النقدية فئة 5 دولارات هي الورقة النقدية الوحيدة المتبقية في أستراليا التي لا تزال تحمل صورة الملكة.

رأى المنتقدون أن ذلك جزء من خطة حكومة حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط لاستبدال العاهل البريطاني كرأس للدولة في أستراليا برئيس أسترالي.

وقال لي إنه لا توجد خطة لإزالة صورة الملك من على العملات المعدنية الأسترالية.

المصدر: AP