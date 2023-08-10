"رأس" ملك بريطانيا بـ50 بنسا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتم تداول عملة معدنية خاصة من فئة 50 بنسا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث هذا الأسبوع.

وأوضحت أن دار سك العملة الملكية، ستصدر خمسة ملايين قطعة من العملات المعدنية، بتصميم يعتمد على كنيسة وستمنستر، حيث أقيم التتويج في مايو الماضي.

وستتجاوز العملات الجديدة، عدد العملات المتداولة منذ عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والتي يبلغ عددها 27 مليار قطعة، والتي ولا تزال متداولة.

وتأتي عملة التتويج الجديدة هذه بعد 50 بنسا سابقا تم إصدارها في ديسمبر، والتي كانت أول عملة يتم تداولها على نطاق واسع تظهر رأس الملك.

وقالت ريبيكا مورجان من دار سك العملة الملكية إن ذلك سيسمح للجمهور "بالعثور على جزء من التاريخ في العملات المعدنية الموجودة معهم".

هذا ولم يتم الإعلان عن جدول زمني حتى الآن لإصدار عملات معدنية جديدة أخرى، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر الأوراق النقدية الأولى للملك تشارلز العام المقبل.

المصدر: BBC