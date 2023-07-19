وسط ارتفاع الإيجارات.. كم بلغت أرباح الملك تشارلز من ثروته العقارية؟

ساعد الارتفاع المتزايد للإيجارات في المملكة المتحدة، ملك البلاد تشارلز الثالث، على تحقيق أرباح كبيرة، وصلت إلى حوالي 34 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير إن الملك تشارلز حصل 26.2 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 34.3 مليون دولار، هذا العام من إمبراطوريته العقارية الشاسعة، المعروفة باسم دوقية لانكستر، التي ورثها عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية في الخريف الماضي.

والعقار الذي تبلغ مساحته 45000 فدان تقريبا، وهو مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، ويولد ملايين الدولارات سنويا من دخل الإيجار، دون دفع ضرائب مثل معظم الشركات في بريطانيا التي تلتزم بذلك، بينما يدفع الملك تشارلز طواعية مبلغا غير معلن من الضرائب على دخله الخاص.

وجاءت هذه الأرباح جزئيا بفضل زيادة الإيجارات على المستأجرين الذين يعيشون على أرض ملكية. كما شهدت الدوقية زيادة في الأرباح من العقارات التجارية.

والدوقية هي منطقة يحكمها تقليديا دوق أو دوقة. ودوقية لانكستر هي محفظة عقارية بقيمة مليار دولار ومكلفة بجني الأموال لمن يتولى العرش، ويستخدم الملك هذه الأموال لدعم العائلة المالكة.

وبلغ الدخل الخاص لتشارلز من الدوقية 26.2 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2 مليون جنيه إسترليني أكثر مما جنته والدته. وهذه الأموال منفصلة عن المنحة السيادية السنوية البالغة 86 مليون جنيه إسترليني (حوالي 112 مليون دولار) التي يمولها دافعو الضرائب، والتي تدفع معظم النفقات الملكية الرسمية.

المصدر: "نيويورك تايمز"