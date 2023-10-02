وسائل إعلام: بلغاريا تحظر دخول السيارات الروسية

صرح رئيس شرطة الحدود البلغارية أنطون زلاتانوف بأن الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية إلى بلغاريا سيبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحافة البلغارية عنه قوله: "لقد عملنا بنشاط كبير من الخميس حتى أمس. أنا متأكد من أنه بحلول نهاية اليوم (الاثنين) سيبدأ تطبيق حظر على دخول السيارات الروسية إلى بلغاريا".

ووفقا للمسؤول فإن الحظر ينطبق على البضائع أيضا وليس فقط على السيارات، ولم يكشف المسؤول عن عدد السيارات الروسية التي تدخل بلغاريا شهريا، لكنه أشار إلى أن عددها ليس كثيرا.

وفي وقت سابق، نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا قالت فيه إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في العام 2022 تنطبق أيضا على السيارات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل لوحات تسجيل روسية، لذلك لا يمكن للمواطنين الروس التوجه بمركباتهم الشخصية إلى الاتحاد الأوروبي حتى لأغراض السياحة ولو لفترة قصيرة من الزمن.

المصدر: نوفوستي