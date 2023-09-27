بوتين في اجتماع حكومي: يجب توجيه البنزين إلى السوق المحلية ومن ثم للتصدير

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والشركات في روسيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في سوق المحروقات.

وقال فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الأربعاء، إنه يتعين على السلطات وشركات النفط الاستجابة بسرعة أكبر في سوق الوقود الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "نأمل أن تنجح الإجراءات المقترحة. نحن بحاجة للعمل بشكل أوثق مع الشركات حتى تفهم مسؤوليتها أيضا".

وأوضح رئيس الدولة أن الحكومة والشركات تسعيان إلى تحقيق أهداف مختلفة، إذ تتطلع شركات النفط إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح، لذلك يقومون بتصدير منتجاتهم.

وشدد على ضرورة توريد البنزين بالدرجة الأولى إلى السوق المحلية ومن ثم تحقيق الأرباح من خلال التصدير.

وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن إنتاج البنزين في روسيا ارتفع على مدى 8 أشهر بنسبة 3.3% والديزل بنسبة 6.4%.

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وقال نوفاك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الطاقة الروسي، إن أسعار البنزين في البورصة الروسية صعدت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 15% والديزل بنسبة 30%.

وعن أسباب ارتفاع أسعار البنزين في روسيا، قال المسؤول إن سعر برميل النفط بالعملة الروسية ارتفع بواقع 1.5 مرة وفي شهر سبتمبر الجاري تجاوز 8 آلاف روبل للبرميل.

وأضاف أن أسعار الوقود في روسيا تأثرت بارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع سعر صرف العملة الروسية أمام الدولار.

انخفاض أسعار المحروقات بعد إجراءات حكومية

وأفاد نوفاك، بأن أسعار البنزين والديزل انخفضت مؤخرا بنسبة 20% و16% على التوالي بعد أن فرضت الحكومة قيودا مؤقتة على صادرات المحروقات من روسيا.

ولفت إلى أن الحكومة الروسية تتوقع مزيدا من استقرار الأوضاع في سوق المحروقات في روسيا، مشيرا إلى أنه تم إيقاف عدد من المتداولين الذين اتبعوا ممارسات غير عادلة في البورصة الروسية.

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وأضاف، أن الحكومة الروسية تقترح اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية المتعلقة بالوقود لضمان الاستقرار في هذه السوق.

والأسبوع الماضي، أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة فرضت قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

المصدر: RT