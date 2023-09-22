أسعار البنزين تهوي في روسيا

انخفضت أسعار المحروقات في بورصة سان بطرسبورغ الدولية للسلع (SPIMEX) اليوم الجمعة، بأكثر من 10% بعد دخول حظر مؤقت على تصدير الوقود من روسيا حيز التنفيذ.

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وانخفض سعر البنزين من ماركة "أوكتان 92" بنسبة 9.63% إلى 55925 روبل للطن، فيما تراجع سعر البنزين من ماركة "أوكتان 95" بنسبة 10.76% إلى 59362 روبل للطن.

أما سعر الديزل فقد انخفض بنحو 14.52% إلى 61431 روبل للطن، وفقا لبيانات البورصة الروسية.

وأمس أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة فرضت قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

المصدر: برايم