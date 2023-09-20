الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5%

أبقى الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5٪ مع نهاية اجتماع سبتمبر مشيرا إلى السعي لتحقيق أقصى حد من التوظيف ومستوى التضخم عند 2٪ على المدى الطويل.

ذكر بيان "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" عبر موقعها الإلكتروني "تسعى اللجنة (مذكرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإبقاء التضخم عند مستوى 2٪ على المدى الطويل.

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وأشار البيان إلى أنه من أجل دعم هذه الأهداف، قرّرت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%.

ولفتت الهيئة التنظيمية إلى أنها لا تستبعد الاسترشاد "برفع سعر الفائدة في المستقبل".

وتابع البيان: "عند تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى مستوى 2٪، ستأخذ اللجنة في الاعتبار إجمالي تشديد السياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على النشاط الاقتصادي والتضخم، والظروف الاقتصادية والمالية".

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعاته بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2023 إلى 2.1% بعدما كانت 1.0%.

المصدر: تاس