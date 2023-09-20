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انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 09:44 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.47 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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