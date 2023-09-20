اجتماع "مهم" للفدرالي الأمريكي يؤثر على العالم.. ما القرار الذي سيتخذه حول الفائدة؟

رجح تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن يحجم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية في 2023، ويترك الباب مفتوحا أمام هذه الزيادة في نوفمبر المقبل.

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وقالت الوكالة: "مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2% والنمو الاقتصادي القوي، فمن المحتمل أن ينحاز المسؤولون في اجتماعهم يومي 19 و20 سبتمبر 2023 نحو سياسة أكثر صرامة مع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة".

ومن المقرر أن يصدر الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قراره حول سعر الفائدة في الساعة 14:00 بتوقيت واشنطن، وبعد ذلك بنحو نصف ساعة سيعقد رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول مؤتمرا صحفيا.

وعلق كبير الاقتصاديين في "بنك جيه بي مورغان" بروس كاسمان على ذلك قائلا: "لا يوجد مؤشر على أنهم (الفدرالي الأمريكي) قد توقفوا هنا".

ونقلت الوكالة عن كبرى المصارف الأمريكية أن الفدرالي الأمريكي سيتوقف بشكل مؤقت عن رفع سعر الفائدة.

وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان الفدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.

وفي الأسواق، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم في تمام الساعة 12:14 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.05% إلى 105.077 نقطة.

Bloomberg

المصدر: بلومبرغ