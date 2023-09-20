بريطانيا.. الإسترليني يعمق خسائره وسط تباطؤ التضخم

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني 0.5% مقابل الدولار في أدنى مستوى له منذ مايو وسط انخفاض التضخم إلى 6.7% في أغسطس، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.

أدى الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم إلى دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي واليورو، حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك إنجلترا.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الجنيه الاسترليني انخفض بما يصل إلى 0.5% مقابل الدولار. وارتفعت سندات المملكة المتحدة، مع انخفاض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.88%، وهو أدنى مستوى منذ 10 أغسطس.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 6.7% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة في 18 شهرا، وأقل من نسبة 7% التي توقعها الاقتصاديون.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس ليصل إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن هذا قد يكون الرفع الأخير للفائدة في دورة تشديد بنك إنجلترا مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني.

وانخفض التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بأكثر من المعدل الرئيسي إلى 6.2 بالمئة من 6.9 بالمئة في يوليو.

المصدر: Bloomberg + sky news