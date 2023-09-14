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كيف يتم تداول اليورو بعد قرار المركزي الأوروبي المفاجئ؟

مال وأعمال

كيف يتم تداول اليورو بعد قرار المركزي الأوروبي المفاجئ؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع سعر صرف اليورو في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي المفاجئ للأسواق برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.0688 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33% إلى 105.1150 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

كيف يتم تداول اليورو بعد قرار المركزي الأوروبي المفاجئ؟
Bloomberg

وخالف المركزي الأوروبي توقعات المحللين ورفع معدلات الفائدة في اجتماعه اليوم، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5%، في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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