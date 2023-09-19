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كيف يجري تداول "البيتكوين" قبيل اجتماع الفدرالي الأمريكي؟

مال وأعمال

كيف يجري تداول
Globallookpress
صورة تعبيرية
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جرى تداول العملة الرقمية "البيتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء فوق مستوى 27 ألف دولار، قبل ساعات من انطلاق اجتماع الفدرالي الأمريكي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 16:02 بتوقيت موسكو، تراجعت قيمة "البيتكوين" بنسبة 0.64% إلى 27168.17 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

كيف يجري تداول
coindesk

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن أسعار الفائدة، ويمتد اجتماع المجلس مدة يومين وخلاله سيتم اتخاذ القرار حول رفع سعر الفائدة أو إبقائها عند مستواها الحالي.

المصدر: RT

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