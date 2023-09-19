"دكتور يوم القيامة" يقدم نصيحة قبل هبوط الأسهم الأمريكية

أوصى الخبير الاقتصادي نورييل روبيني الملقب بـ"دكتور يوم القيامة" ببيع الأسهم الأمريكية على المكشوف في الفترة المتبقية من هذا العام، وأشار إلى أنه يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 10%.

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وقال الخبير الاقتصادي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إن توقعاته ترجع إلى احتمال تباطؤ النمو العالمي مع بقاء أسعار النفط والتضخم مرتفعين.

وأوضح قائلا إن "المسألة واردة للغاية بالنظر إلى ما حدث في الولايات المتحدة، وفي الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط والتضخم، كما أن الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى لم تنته بعد من رفع الفائدة".

وأشار روبيني، المعروف بتوقعاته المثيرة للقلق والملقب أيضا بـ"دكتور يوم القيامة"، إلى تباطؤ النمو العالمي وبيئة التضخم المرتفعة باعتبارهما التهديدات الحالية التي يجب الحذر منهما.

والبيع على المكشوف هي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بسعر أقل وبالتالي تحقيق ربح يعادل الفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا.

المصدر: "بلومبرغ"