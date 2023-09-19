منظمة دولية تشيد بأداء الاقتصاد الروسي وتصدر توقعاتها لأدائه عامي 2023 و2024

حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مجددا توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.

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وتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.

وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.

وأمس صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي، بأن تعافي الاقتصاد الروسي اكتمل، وبأن الناتج المحلي الإجمالي بناء على نتائج العام قد يتراوح ما بين 2.5-2.8%.

وشدد الرئيس الروسي على أن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.

وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

المصدر: نوفوستي