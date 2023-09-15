المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% إلى 13% سنويا

قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

وعن سبب قرار رفع الفائدة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة.

كما عدل المركزي الروسي توقعاته لسعر برميل النفط الروسي والتضخم للعام 2023 كالتالي:

- التضخم في نهاية 2023 سيكون عند مستوى 6% - 7% (في السابق كان متوقعا 5% - 6.5%).

- متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" في 2023 إلى 60 دولارا (في السابق كان 55 دولارا للبرميل).

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- الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنسبة 1.5% - 2.5% في هذا العام، وعند 0.5% - 1.5% في العام 2024، وعند 1% - 2% في العام 2025، وعند 1.5% - 2.5% في العام 2026.

وكانت آراء المحللين والخبراء قد انقسمت حول قرار المركزي الروسي، إذ توقع فريق أن يبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير، وخاصة أنه رفع سعرها بواقع 3.5% قبل نحو شهر.

بينما توقع آخرون رفع سعر الفائدة بين 1% و3%.

وعقب صدور القرار صعد سعر صرف العملة الروسية، وتم تداول الدولار عند 96.13 روبل بانخفاض قدره 1.2 روبل (الروبل = 100 كوبيك)، واليورو عند 102.49 روبل بانخفاض 1.25 روبل.

وفي منتصف أغسطس الماضي، قرر المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5% إلى 12% سنويا لدعم العملة الروسية.

المصدر: RT