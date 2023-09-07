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تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع

مال وأعمال

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة أكبر من المتوقع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية بأن الناتج الصناعي انخفض في شهر يوليو الماضي بوتيرة أعلى من التوقعات ما يكشف الصعوبات التي يواجهها أقوى اقتصاد في أوروبا.

وقالت الوزارة الألمانية، إن الناتج الصناعي المعدل انخفض بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو 2023 بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في يونيو 2023.

وكان محللون، استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، قد توقعوا انخفاض المؤشر في الشهر المذكور بنسبة 0.5% على أساس شهري.

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بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألماني
بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألماني

وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 2.1% في يوليو 2023، وتراجع الإنتاج الصناعي، باستثناء قطاعي الطاقة والبناء، بنسبة 1.8% في يوليو 2023 مقارنة بيونيو 2023.

وفي نهاية الشهر الماضي، كشفت دراسة أعدها معهد "ديموسكوبي النسباخ" أن نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.

المصدر: نوفوستي + برايم

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