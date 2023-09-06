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ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

مال وأعمال

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يوليو الماضي بواقع 1.3 مليار دولار مقارنة ببيانات يونيو الماضي، مسجلا 65 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وتوقع محللون، استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، أن يرتفع العجز التجاري لشهر يوليو إلى 68 مليار دولار من الرقم الأولي البالغ في يونيو 65.5 مليار دولار، والذي تم تعديله إلى 63.7 مليار دولار.

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وارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة في يوليو الماضي بنسبة 1.6% أو بواقع 3.9 مليار دولار إلى 251.7 مليار دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 1.7% أو  بواقع 5.2 مليار دولار إلى 316.7 مليار دولار.

المصدر: برايم

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