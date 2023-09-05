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هل حلت نهاية الاحتكار؟.. "آبل" بصدد طرح أجهزة "آي فون" بشاحن جديد

مال وأعمال

هل حلت نهاية الاحتكار؟..
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تترقب الأسواق طرح نموذج جديد من أجهزة "آي فون" التي ستحتوي لأول مرة على منفذ لشاحن "يو إس بي" من النوع "سي"، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

كذلك سيظهر منفذ الشحن نفسه (USB-C) في سماعات "آبل" من نوع "اير بودز برو" (AirPods Pro).

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وتقول وكالة "بلومبرغ"، إن الخطوة جاءت بعد أن اضطرت الشركة الأمريكية إلى الاستغناء عن شواحنها التقليدية "لايتنينغ" بسبب متطلبات الاتحاد الأوروبي، لكن "آبل" لم تعترف بذلك رسميا.

ومن المقرر أن تعلن "آبل" عن منتجاتها الجديدة في 12 سبتمبر الجاري.

المصدر: بلومبرغ

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