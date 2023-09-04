كشف سر الدائرة السوداء الغامضة الموجودة بجانب كاميرا "آيفون"!

أصبح مستخدمو أحدث نماذج "آيفون برو" قادرين على التعرف على وظائف الدائرة السوداء الغامضة بجوار الكاميرات في الجزء الخلفي من أجهزتهم.

وفي منشور حديث على Reddit حصل على 1400 تصويت، يتحدث أحد المستخدمين عن الدائرة الغامضة ويسأل ببساطة: "ما الهدف منها؟".

لا توجد الدائرة إلا في أحدث نماذج "آيفون برو" وبعض نماذج "آيباد برو" - وهي في الواقع مفيدة جدا، حيث تتيح بعضا من أروع التطبيقات والميزات في الجهاز.

النقطة، المضمنة في مصفوفة الكاميرا، هي في الواقع ماسح ضوئي LiDAR (يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى). ببساطة، إنها مستشعر تستخدم أشعة الليزر لمعرفة مدى بعد الأشياء.

وتعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر النبضي وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، ما يمكّن "آيفون" أو "آيباد" من "بناء" نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.

وتم استخدام تقنية LiDAR للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "مسح الغابات رقميا" والعثور على الأنقاض تحتها، كما تُستخدم أيضا في السيارات ذاتية القيادة "لاستشعار" المسافة إلى المركبات الأخرى.

ولكن في أجهزة "آيفون"، يتم استخدامها لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء.

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وتقول آبل: "يقيس الماسح الضوئي LiDAR المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية".

ويمكّن تطبيقات، مثل تطبيق القياس الخاص بشركة آبل، من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية - وحتى قياس طول الأشخاص باستخدام مستشعر LiDAR.

وتقول آبل : "يعمل الماسح الضوئي LiDAR على تحسين تطبيق القياس، ما يجعل حساب طول شخص ما تلقائيا أسرع وأسهل، بينما تظهر الأدلة الرأسية والحافة المفيدة تلقائيا للسماح للمستخدمين بقياس الأشياء بسرعة أكبر ودقة أكبر".

وتساعد هذه التقنية أيضا الكاميرا في نماذج Pro على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.

وهناك أيضا العديد من التطبيقات التي تستفيد من هذه التقنية: Polycam هو ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد يبني بسرعة نماذج افتراضية للكائنات والمساحات ثلاثية الأبعاد باستخدام مستشعر LiDAR، ويمكن استخدامه لالتقاط كائنات ثلاثية الأبعاد للمتعة أو لتخطيط الغرفة.

وتتيح هذه التقنية أيضا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم "الحقيقي".

المصدر: ديلي ميل