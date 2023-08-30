حيلة مبتكرة مخفية في "آيفون" تنهي الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات!

قدمت شركة آبل ميزة تعمل على ضبط الضوضاء المحيطة بحيث يسمع المتلقي صوتك فقط أثناء المكالمة الهاتفية.

في أثناء مكالمتك، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لفتح مركز التحكم.

حدد وضع الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن واضغط على عزل الصوت، الذي يعطي الأولوية لصوتك ويحجب الضوضاء المحيطة.

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تم إصدار Mic Mode مع نظام التشغيل iOS 15 من آبل في عام 2021، ولكن لا يمكن الوصول إليه إلا مع طرازات "آيفون XR" و"آيفون XS" وأجهزة "آيفون" الأحدث التي تعمل بنظام iOS 16.4 أو أحدث.

وبشكل افتراضي، تستخدم المكالمات الخلوية على "آيفون" وضع الميكروفون القياسي، ما يؤدي إلى توصيل كل ضجيج وصوت في الخلفية إلى المستلم.

وسيتعين على المستخدمين العودة إلى المعيار من أجل الوصول إلى هذا النوع من جودة الصوت.

ويتوفر عزل الصوت أيضا لأجهزة "آيباد" التي تعمل بنظام iPadOS 15 أو أحدث، وأجهزة Mac التي تعمل بنظام MacOS Monterey أو أحدث.

ومن المقرر أن تطرح شركة آبل نظام التشغيل iOS 17 الجديد في شهر سبتمبر، والذي يتميز بميزات جديدة.

وتجري آبل أيضا تغييرا صغيرا ولكن قويا على Siri في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، حيث يمكن للمستخدمين إسقاط كلمة "Hey" وما عليهم سوى قول "Siri" لتنشيط المساعد الافتراضي.

المصدر: ديلي ميل