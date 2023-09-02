خبير: السعودية قد تحدّ من خفض إنتاجها النفطي في أكتوبر

رجح خبير الطاقة الروسي سيرغي كولوبانوف أن تخفض السعودية في أكتوبر المقبل إنتاجها النفطي بواقع 800 إلى 900 ألف برميل يوميا، عوضا عن مليون برميل يوميا.

وأضاف كولوبانوف: "قد تستمر السعودية في الخفض الطوعي لإنتاجها، حيث من غير المتوقع حدوث زيادة حادة في الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".

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ومطلع أغسطس الماضي قررت موسكو تمديد خفض إنتاجها النفطي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا.

كما أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد خفض إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، لدعم استقرار سوق النفط.

المصدر: "نوفوستي"