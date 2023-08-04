نوفاك: روسيا ملتزمة بالكامل باتفاقيات "أوبك+"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التزام روسيا الكامل باتفاقات مجموعة "أوبك+"، وشدد على أن المجموعة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط.

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وأشار إلى أن سوق النفط العالمية مستقرة وأسعار الخام الآن عند مستوى مقبول.

وقال نوفاك، إن إنتاج روسيا من النفط عند مستوى 9.5 مليون برميل يوميا ما يعني امتثال روسيا للخفض الطوعي المعلن بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+" خلال اجتماعها الذي عقد عبر الإنترنت الجمعة، على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.

وأكدت على التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون، كذلك أشار بيان للجنة إلى أن الاجتماع المقبل سيتم عقده في الرابع من أكتوبر 2023.

وجاء ذلك بعدما أعلنت موسكو أمس الخميس تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

كذلك أعلنت السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

المصدر: RT + برايم