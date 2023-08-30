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نوفاك يلمح إلى احتمال تمديد تخفيضات صادرات النفط من روسيا

مال وأعمال

نوفاك يلمح إلى احتمال تمديد تخفيضات صادرات النفط من روسيا
Sputnik
صورة تعبيرية
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لم يستبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن يتم تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط من روسيا إلى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يجري بالتعاون مع دول أخرى.

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وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال بهذا الشأن: "سنرى. نحن الآن نقيم سوق (النفط)، ونعمل مع زملائنا من البلدان الأخرى بشكل مستمر. لا يمكنني الآن الإعلان عن أي قرارات، لكننا سننطلق من وضع السوق".

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، قررت موسكو تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

كذلك أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها. 

المصدر: نوفوستي

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