هل ستمدد روسيا تخفيضات صادرات النفط؟

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا اتفقت مع "أوبك+" على معايير جديدة حول تخفيضات صادراتها من الخام إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك بحسب ما قاله نوفاك خلال اجتماع عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع خلاله الرئيس على مستجدات اتفاق "أوبك+".

ولم يستبعد نوفاك، في تصريحات أدلى بها أمس، أن يتم تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط من روسيا إلى شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار يجري بالتعاون مع دول أخرى.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، قررت موسكو تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

كذلك أعلنت السعودية في نفس التوقيت تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها.

المصدر: تاس