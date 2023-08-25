رئيس شركة مصرية كبرى يكشف طلب جهات عليا لزراعة سلعة ممنوعة منذ عهد محمد علي باشا تهم ملايين المصريين

ذكر رئيس الشركة المصرية "الشرقية للدخان إيسترن كومباني"، المهندس هاني أمان، أن جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر لكن لم تتم الموافقة على هذه الفكرة حتى الآن.

وقال هاني أمان إن "هناك قانونا أعد منذ عهد محمد علي باشا والي مصر يمنع زراعة التبغ في مصر".

وأضاف: "لا أمانع فكرة زراعة التبغ في مصر لكن لا بد من الأخذ في الحسبان أن زراعته لا بد أن يرتبط معها صناعة لتجهيز الدخان، حتى يمكن استخدامه في الصناعة وهي صناعة متخصصة تحتاج إلى وجود الشركات الكبيرة في هذا المجال".

وتابع أمان أن "مجلس إدارة الشركة قرر خلال اجتماع عقده منذ أيام زيادة إنتاج الشركة من السجائر إلى 150 مليون سيجارة (بمعدل 7.5 مليون علبة سجائر) للقضاء على العجز الحالي الناتج عن سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجيستية، وذلك بدلا من الإنتاج الحالي الذي يبلغ 100 مليون سيجارة بمعدل 5 ملايين علبة".

وكانت الشركة "الشرقية للدخان" قد أكدت في بيان سابق، أن "أسعار منتجاتها من السجائر لم تتغير، طبقا لآخر أسعار أعلنتها الشركة، التي من بينها سجائر كليوباترا الأوسع انتشارا والتي يبلغ سعرها حاليا 24 جنيها للعلبة من الشركة للمستهلك".

وأوصت الشركة في بيانها بضرورة "استخدام الأكواد الخاصة بمنتجاتها المطبوعة على جميع علب السجائر للاستعلام عن سعر البيع للمستهلك، باعتباره السعر الرسمي والصحيح، وأن الأسعار المتداولة في السوق هي أسعار غير رسمية".

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المصدر: "القاهرة 24"