خبير مصري: روسيا توجه ضربة قوية للغرب وشعبيتها تتعاظم عالميا

أكد الباحث في العلاقات الدولية أبو بكر الديب، أن الاقتصاد الروسي هزم العقوبات الغربية مجددا حيث سجلت احتياطيات روسيا زيادة إضافية رغم العقوبات، فيما تتعاظم شعبية روسيا عالميا.

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وأوضح أن روسيا وجهت ضربة قوية للغرب بعد أن ارتفع الاحتياطي الروسي من الذهب والعملة الأجنبية إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أغسطس الحالي، متوقعا أن يسهل اعتماد الروبل الرقمي تنفيذ المدفوعات الدولية.

وأضاف أنه وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطيات البلاد بواقع 7.548 مليار دولار لتبلغ في الأول من أغسطس الجاري 589.966 مليار دولار، في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2.01% إلى 145.783 مليار دولار.

وتوقع أن يؤدي اعتماد الروبل الرقمي لتشكيل نظام مدفوعات روسي بعيد عن أنظمة المدفوعات التي تتحكم بها المنظومة الغربية، والتي بدأت تستخدم كسلاح عقابي ضد موسكو حيث يسمح الروبل الرقمي بإجراء التعاملات المالية عبر نوع جديد من العملة على منصة خاصة، سيكون مشغلها هو البنك المركزي، الذي أكد بدوره أنه سيضمن سرية الحسابات والأرصدة الموجودة عليها وعمليات المستخدمين، ويؤمن استخدام الوحدات النقدية الإلكترونية لدفع ثمن السلع والخدمات وإجراء تحويلات مالية وأغراض أخرى كما سيصبح الروبل الرقمي الشكل الثالث للعملة الروسية إلى جانب النقود النقدية وغير النقدية المخزنة في الحسابات المصرفية، ومن المفترض أنه سيكون في شكل رمز رقمي في المحفظة الإلكترونية.

وذكر أن مكانة وشعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزداد دوليا وخاصة في إفريقيا بعد قرار روسيا تزويد 6 دول إفريقية بـ50 ألف طن حبوب مجانا.

وسبق لروسيا وأطلقت منظومة "مير" للدفع الإلكتروني التي حافظت على استمرار التعاملات المالية والحوالات في روسيا على أكمل وجه، بل كان أداؤها أفضل من أداء "فيزا" و"ماستر كارد".

وتواصل روسيا ربط "مير" مع عشرات الدول حول العالم، بينها الصين والهند ومصر والإمارات وتركيا وإيران وكوبا وفينزويلا وغيرها.

المصدر: RT