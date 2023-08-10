مجانا ودون مقابل.. روسيا تورد الحبوب قريبا إلى دول في إفريقيا

صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بأنه سيتم قريبا البدء في توريد شحنات حبوب مجانا من روسيا إلى دول في إفريقيا.

وقال الوزير الروسي للصحفيين اليوم الخميس: "سنقوم بتوريد الحبوب مجانا إلى دول في إفريقيا، الحديث يجري عن 6 دول وعن شحنات يتراوح حجمها من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن. يجري العمل على تنفيذ ذلك وفي المستقبل القريب ستبدأ عمليات التسليم".

وعن وضع صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي الحالي، أشار باتروشيف، إلى أن روسيا صدرت العام الماضي كمية غير مسبوقة من الحبوب نحو 60 مليون طن، وهذا العام من المقرر تصدير حوالي 55 مليون طن، لكن الرقم مرشح للزيادة.

وشدد الوزير على أن روسيا ستحافط على مكانتها كشريك موثوق به للدول الصديقية في مجال توريد المنتجات الزراعية ككل وليس فقط الحبوب.

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وفي نهاية الشهر الماضي وخلال فعاليات قمة "روسيا - إفريقيا"، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لاستبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، كما أشار إلى أن روسيا ستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى 6 دول بالقارة السمراء في غضون 3 أو 4 أشهر.

وسبق ذلك أن أعلنت موسكو انسحابها من صفقة الحبوب، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، ولتخفيف الأعباء عن الدول المحتاجة وانطلاقا من موقف إنساني أعربت موسكو عن استعدادها لتوريد الحبوب مجانا إلى دول في إفريقيا.

المصدر: تاس