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"روساتوم" الروسية تتجه لتحقيق عائدات قياسية في 2023

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أبلغ المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عائدات "روساتوم" ستتجاوز هذا العام 2 تريليون روبل.

وقال ليخاتشوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين: "ليس لدينا أدنى شك في أن العائدات هذا العام ستتجاوز تريليوني روبل، وبذلك تكون العائدات قد تضاعفت على مدى ست سنوات".

وأضاف ليخاتشوف، أن "روساتوم" استحوذت على حقل "بوديونوفسك" لليورانيوم في كازاخستان، وبفضل ذلك احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطيات اليورانيوم.

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وأشار المدير العام لشركة "روساتوم" إلى أن الشركة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في دورة الوقود النووي.

المصدر: نوفوستي

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