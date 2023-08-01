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الطاقة التركية تعلن موعد تشغيل محطة "أكويو" التي تبنيها روسيا

مال وأعمال

الطاقة التركية تعلن موعد تشغيل محطة
Sputnik
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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن محطة "أكويو" الكهروذرية التي يجري العمل في تشييدها حاليا، ستبدأ في توليد الكهرباء في 29 أكتوبر 2024.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة "صباح": "سيبدأ توليد الكهرباء في أول وحدة طاقة في محطة أكويو الكهروذرية، في 29 أكتوبر 2024. وسيتم تشغيل المفاعلات الأخرى خلال فترات يفصل بين كل منها سنة واحدة".

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ويشار إلى أنه لم يتم سابقا، تحديد أية تواريخ محددة لبدء تشغيل المحطة، التي يجري العمل في تشييدها حاليا قرب مرسين.

وكان الوزير التركي قد ناقش في الأسبوع الماضي في أنقرة مع المدير العام لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيوف، المسائل المتعلقة بسير عمل تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا، في 12 مايو 2010.

وتتكون المحطة من أربع وحدات طاقة مع مفاعلات القدرة المائية-المائية جيل 3+ روسية التصميم. وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

 

المصدر: تاس

 

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