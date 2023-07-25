صاحبة أكبر صفقة بين روسيا ومصر تنضم إلى مشروع محطة الضبعة النووية

أعلنت شركة "ترانس ماش" الروسية الرائدة في صناعة القطارات، أنها ستزود محطة الضبعة النووية للطاقة الكهرذرية في مصر بمحركات خاصة.

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وأشارت الشركة التي تمتلك مصنع "كولومينسكي" لإنتاج المحركات، أنها ستلتحق بنشاط شركة "روسآتوم" الروسية للطاقة الذرية في إفريقيا، حيث ستتعاون الشركتان بموجب مذكرة موقعة عام 2022.

وقال المدير العام للشركة كيريل ليبا عشية منتدى "روسيا - إفريقيا": "نحن و"روسآتوم" لدينا نفس التعاون في تركيا وهنغاريا ومصر وغيرها وبدأنا في تنفيذ عقد لتوريد المحركات من مصنع "كولومينسكي" لمحطة الضبعة النووية المصرية".

وتنفذ شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية صفقة 1300 عربة قطار لمصر وهي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، على ألا تقل نسبة المكون المصري عن 40%.

كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بكلفة 30 مليون يورو في إطار الصفقة.

المصدر: نوفوستي + RT