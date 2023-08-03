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روسيا تعلن إتمام صفقة حبوب كبرى مع مصر

مال وأعمال

روسيا تعلن إتمام صفقة حبوب كبرى مع مصر
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أعلن إدوارد زيرنين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الروسي لتصدير الحبوب عن شراء مصر كميات كبيرة من القمح الروسي في المناقصة الأخيرة.

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وأشار زرنين إلى أن المناقصة التي جرت في 1 أغسطس سيتم تنفيذها للجانب المصري في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر ومن 15 إلى 25 أكتوبر، وأن مصر اشترت 360 ألف طن من القمح بما فيها 300 ألف طن بسعر 250 دولارا للطن.

وهذه المناقصة الأولى التي تجريها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر بعد تعليق المشاركة الروسية في صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي + RT

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