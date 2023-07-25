روسيا تحظر استيراد الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية من الدول غير الصديقة

حظرت الحكومة الروسية استيراد الأسماك والمأكولات البحرية الجاهزة من الدول غير الصديقة، بحسب ما ذكرته وزارة التنمية الاقتصادية في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن الخطوة ستدعم قطاع الأسماك الوطني، حيث سيتم ملء الفراغ في السوق من الشركات المصنعة الروسية التي يمكنها أن تلبي احتياجات الطلب المحلي من هذه المنتجات.

وأضافت أن الحظر سيطال المنتجات النهائية من الأسماك والمأكولات البحرية المتجهة إلى روسيا من دول غير صديقة، حيث سيشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة أن الشركات الروسية ستمتلك الفرصة لزيادة حجم إنتاجها من هذه السلع، ما سيخلق وظائف جديدة ويوسع إمكانيات هذا القطاع.

المصدر: تاس