 
مباشر

روسيا تحظر استيراد الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية من الدول غير الصديقة

مال وأعمال

روسيا تحظر استيراد الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية من الدول غير الصديقة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqzb

حظرت الحكومة الروسية استيراد الأسماك والمأكولات البحرية الجاهزة من الدول غير الصديقة، بحسب ما ذكرته وزارة التنمية الاقتصادية في البلاد.

إقرأ المزيد
"وول ستريت جورنال": روسيا انتصرت في سوق النفط العالمية

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن الخطوة ستدعم قطاع الأسماك الوطني، حيث سيتم ملء الفراغ في السوق من الشركات المصنعة الروسية التي يمكنها أن تلبي احتياجات الطلب المحلي من هذه المنتجات.

وأضافت أن الحظر سيطال المنتجات النهائية من الأسماك والمأكولات البحرية المتجهة إلى روسيا من دول غير صديقة، حيث سيشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة.

ولفتت الوزارة أن الشركات الروسية ستمتلك الفرصة لزيادة حجم إنتاجها من هذه السلع، ما سيخلق وظائف جديدة ويوسع إمكانيات هذا القطاع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا