مدينة العلمين الجديدة في مصر.. أيقونة الجيل الرابع من المدن المليونية بحوض المتوسط

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الضوء على مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح مركز المعلومات أن التنمية العمرانية المصرية تشهد لأول مرة مشروعات "عملاقة" تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية، حيث تأتي مدينة العلمين الجديدة ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية، خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشائها، معتبرا أن هذا الأمر "يحدث نقلة نوعية في العمران المصري ويجذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بالمدينة لتصبح نقطة التقاء مختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية وغيرها بحوض البحر الأبيض المتوسط".

وبيّن المركز في صورة "إنفوغراف" نشرها أن مدينة العلمين الجديدة، تعد أيقونة الجيل الرابع من المدن المليونية بحوض المتوسط، حيث بلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بها 185 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروعات المدينة وفرت 40 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية.

وأشار إلى تطهير 95 ألف فدان من الألغام بالساحل الشمالي الغربي قبل تشييد المدينة، إلى جانب وجود 70 شركة محلية وأجنبية تعمل داخل العلمين الجديدة لتنفيذ مختلف مشروعاتها.

وأفاد المركز أيضا بأن المدينة ستستوعب 3 ملايين نسمة بنهاية مرحلتها الأولى على مساحة 14 ألف فدان، كما تتميز بواجهة متميزة على البحر الأبيض المتوسط بـ14 كلم، بما يعادل طول كورنيش الإسكندرية.

المصدر: RT