مصر تشرع بإنجاز مشروعات كبرى لإنقاذ البلاد من محدودية المياه

تبذل مصر جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال إنجاز العديد من المشروعات الكبرى.

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وتنجز مصر مشروعات في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تحقيق مشروعات للتوسع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالي 21 مليون متر مكعب في اليوم.

وأوضح تقرير لوزارة الري أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، المسجلة في موسوعة "غينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، حيث تصرّف 5.60 مليون متر مكعب في اليوم، وهي تضم 4 وحدات بقدرة صرف 1.40 مليون متر مكعب في اليوم.

وقامت وزارة الموارد المائية والري بتجسيد العديد من الأعمال في إطار المشروع، مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، وإنشاء 3 قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وإنشاء 7 كباري و6 سحارات و2 بربخ خرسانة مسلحة ومفيض طوارئ و36 من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع).

وأوضح التقرير أنه يجري تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهي عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومترات و18 محطة رفع.

وأشار التقرير إلى أنه يجري تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، الذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كلم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كلم ومسار مواسير بطول 22 كلم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر)، وصولا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

المصدر: اليوم السابع