روسيا تساعد مصر في تنفيذ مشروع قومي ضخم

نجحت شركتان روسيتان كبيرتان في توقيع مذكرات تفاهم مع شركة "تنمية البترول" في مصر، من أجل تكثيف التعاون لتوريد المعدات الفنية للحقول المصرية من روسيا.

ويقوم الجانب الروسي بمساعدة مصر في تنفيذ برنامجها القومي "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك خلال مشاركة الشركات الروسية في منتدى مصر للتعدين 2023، الذي انطلق في القاهرة، حيث حضر الحدث وفد من الشركات الروسية المتخصصة في تقنيات وإنتاج معدات صناعة التعدين، من موسكو وشبه جزيرة القرم ونيجني نوفغورود ونوفوسيبيرسك.

وبمساعدة التمثيل التجاري الروسي في مصر، عقدت الشركات اجتماعات مع قيادة الثروة المعدنية المصرية، وكذلك مع شركة "تنمية للبترول" المملوكة للدولة وشركة شلاتين للموارد المعدنية.

المصدر: RT