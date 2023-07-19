"الجندي الروسي يحمي صديقه المصري".. مواقع التواصل تحيي فيديو قديم في ذكرى 80 للعلاقات بين مصر وروسيا

انتشر فيديو لتدريبات القوات المصرية والروسية ضمن مناورات "حماة الصداقة - 2021" التي تم إجراؤها في مصر، كالنار في الهشيم تزامنا مع مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

ورصد الفيديو تدريبات القوات المسلحة المصرية والروسية في إحدى مدن التدريب في مصر، حيث ظهر التعاون والتنسيق بين الجنود على أعلى مستوى.

وقامت القوات المصرية والروسية بالتنسيق المشترك لمهاجمة مجموعات مسلحة داخل نقاط حصينة، حيث تمكنت القوات من القضاء عليها.

المصدر: RT