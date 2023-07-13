"240.348 مليار دولار".. عجز الميزانية الأمريكية في يونيو يحطم كافة التوقعات

أظهر تقرير وزارة الخزانة الأمريكية أن عجز الميزانية الأمريكية في يونيو يبلغ 227.768 مليار دولار مقابل عجز 240.348 مليارا في مايو.

ويعتقد المحللون الذين استطلع موقع DailyFX آراءهم أن عجز الميزانية الأمريكية سيكون 175 مليار دولار.

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وسجلت الولايات المتحدة في يوليو 2022 عجزا في الميزانية قدره 88.842 مليار دولار.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن الإنفاق العام في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي بنسبة 17.6% على أساس سنوي وبلغ 646.085 مليار دولار، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 9.2% إلى 418.317 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي