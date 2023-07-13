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كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية على الدولار؟

مال وأعمال

كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية على الدولار؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، وذلك بعد بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.23% إلى 100.28 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر 100.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

وفيما يلي منحى تغير مؤشر الدولار في عام:

كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية على الدولار؟
Globallookpress

وأمس أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع 4% في مايو 2023.

وتباطؤ التضخم يعد مؤشرا على أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في طريقها إلى الانتهاء.

المصدر: RT + بلومبرغ

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