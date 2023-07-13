كيف أثرت بيانات التضخم الأمريكية على الدولار؟
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، وذلك بعد بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.23% إلى 100.28 نقطة، وقبل ذلك سجل المؤشر 100.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وفيما يلي منحى تغير مؤشر الدولار في عام:
وأمس أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع 4% في مايو 2023.
وتباطؤ التضخم يعد مؤشرا على أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في طريقها إلى الانتهاء.
المصدر: RT + بلومبرغ