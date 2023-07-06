رويترز: السعودية ترفع سعر بيع النفط للدول الآسيوية في أغسطس

رفعت السعودية أسعار بيع النفط للدول الآسيوية لشهر أغسطس، في ظل قرار تمديد خفض إنتاج النفط.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أن سعر النفط العربي الخفيف سوف يرتفع بمقدار 20 سنتا في أغسطس، ليصبح سعر البرميل أعلى بمقدار 3.2 دولار مقارنة بتكلفة مؤشر عمان/دبي.

وسترتفع أسعار النفط العربي الثقيل والنفط العربي المتوسط بمقدار 20 سنتًا، في حين سيبقى سعر وقود العلامة التجارية Extra Light دون تغيير.

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من جهتها، ذكرت "بلومبيرغ" أن تكلفة زيت "سوبر لايت" ستنخفض.

وتبيع شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية "أرامكو السعودية"، 60 بالمئة من نفطها إلى آسيا، حيث تعتبر الهند وكوريا الجننوبية واليابان أكبر المشترين في المنطقة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية بعد اجتماع أوبك +، الذي انعقد بفيينا في 4 يونيو، عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو، مع إمكانية تمديد الإجراء، لتعلن السعودية مع أوائل شهر يوليو أنها ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج إلى غاية أغسطس.

المصدر: تاس