أسعار النفط تعزز ارتفاعها بعد قرارات مفاجئة من روسيا والسعودية

عززت أسعار النفط من ارتفاعها، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت روسيا والسعودية عن قرارات تهدف لدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.44% إلى 71.66 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.46% إلى 76.51 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقبل ذلك أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

المصدر: بلومبرغ + واس + برايم