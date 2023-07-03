"بلومبرغ": ثروة أغنى أغنياء روسيا تصعد في 2023 بواقع 16.5 مليار دولار

ارتفعت ثروة أغنى أغنياء روسيا منذ بداية العام 2023 بمقدار 16.5 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، الذي يتابع أغنى 500 شخص في العالم.

ويتم احتساب المؤشر على وجه الخصوص بناء على قيمة أسهم الشركات في البورصات.

ووفقا للمؤشر فقد زادت ثروة رجل الأعمال الروسي وحيد ألكبيروف مؤسس "لوك أويل" بواقع 4.8 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار.

فيما صعدت ثروة رئيس شركة "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون بمقدار 3.22 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار، بينما ارتفعت ثروة نائب رئيس شركة "لوك أويل" ليونيد فيدون بمقدار 1.73 مليار دولار وبلغت ثروته 7.6 مليار دولار.

المصدر: بلومبرغ