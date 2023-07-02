السلطات السويسرية تحقق مع الرئيس السابق لبنك "كريدي سويس"

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن صحيفة SonntagsBlick بأن هيئة الرقابة المالية السويسرية بدأت تحقيقاتها مع الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، توماس غوتشتاين.

وشرعت هيئة الرقابة المالية السويسرية في إجراءات تنفيذية ضد أربعة موظفين سابقين في بنك "كريدي سويس" لم يتم الكشف عن أسمائهم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادرها الخاصة، حيث يأتي ذلك بعد أن قضت الهيئة التنظيمية بأن المقرض قد انتهك التزامات إدارة المخاطر الخاصة به في تمويل Greensill Capital.

وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الرئيس السابق لبنك "كريدي سويس"، توماس غوتشتاين، من بين الموظفين الأربعة.

المصدر: غازيتا. رو