المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويتخذ قرارا هو الأول في أكثر من عامين

قرر البنك المركزي التركي للمرة الأولى في أكثر من عامين رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15%، ويعد هذا القرار الأول لرئيسة المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان.

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وقال المركزي التركي في بيانه اليوم الخميس، إنه قرر رفع معدل الفائدة 650 نقطة أساسا إلى 15% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع كما أشار إلى أنه قرر البدء في سياسة التشديد النقدي.

والقرار جاء أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يتم رفع المؤشر إلى 20%، كما توقع البعض 40%.

وهذه الخطوة تعتبر تحولا كبيرا في سياسة تركيا مع تعيين حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي التركي مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى مدار أكثر من عامين كان أردوغان يصر على خفض الفائدة رغم الارتفاع الكبير في التضخم، متبعا سياسة وصفت بأنها غير تقليدية وتسير على خلاف المتبع عادة برفع الفائدة من أجل كبح الأسعار.

المصدر: RT + الأناضول