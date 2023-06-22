"السيناريو الإيراني" يتحقق في بورصة موسكو

عاد مؤشر بورصة موسكو الرئيسي إلى مستواه في بداية مارس 2022، حينها بدأ الغرب بفرض عقوبات واسعة على روسيا وسط خروج المستثمر الغربي منها وتراجع مؤشرات البورصة.

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وأمس أنهى مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX التعاملات عند مستوى 2819.30 نقطة بزيادة نسبتها 0.56% عن سعر التسوية الذي قبله.

وللمقارنة فقد سجل مؤشر البورصة الرئيسي في مطلع مارس من العام الماضي 2022 قراءة عند مستوى 2759.64 نقطة، ما يدل على تعافي البورصة الروسية من تبعات العقوبات الغربية.

Bloomberg

وجاء النمو خلال الفترة الماضية بفضل المستثمر المحلي، وهذا ما رجح حدوثه النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين في منتصف مايو الماضي، حينها توقع تكرار "السيناريو الإيراني" في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.

وقال تشيستيوخين: "أعتقد أنه بعد فترة من الوقت سيكون لدينا السيناريو الإيراني بمعنى أنه مع الاعتماد الكبير على المستثمر المحلي، ربما بعد مرور بعض الوقت من خلال جذب المستثمرين الخارجيين سنكون قادرين على النمو بقوة كبيرة في سوق رأس المال".

المصدر: RT + نوفوستي