المركزي الروسي يتوقع حدوث "السيناريو الإيراني" في بورصة موسكو

رجح النائب الأول لرئيس المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين، حدوث "السيناريو الإيراني" في سوق الأوراق المالية الروسية، والذي يتمحور حول حدوث نمو سريع بفضل استثمارات السكان المحليين.

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وقال تشيستيوخين: "أعتقد أنه بعد فترة من الوقت سيكون لدينا السيناريو الإيراني بمعنى أنه مع الاعتماد الكبير على المستثمر المحلي، ربما بعد مرور بعض الوقت من خلال جذب المستثمرين الخارجيين سنكون قادرين على النمو بقوة كبيرة في سوق رأس المال".

وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على سؤال طرحه النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "سبيربنك" ألكسندر فيداخين حول إمكانية تكرار "السيناريو الإيراني" في روسيا.

وأشار فيداخين إلى أن مؤشر البورصة الإيرانية من 2019 إلى 2020 نما بواقع ست مرات بسبب أن السيولة الحرة للسكان انتقلت إلى البورصة المحلية.

وطرح السؤال في جلسة شارك فيها خبراء من القطاع المصرفي والمالي جرت في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي"، المنعقد حاليا في عاصمة تتارستان قازان.

وانطلقت أمس في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي