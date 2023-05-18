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أول بنك روسي يفتتح فرعا في إيران

مال وأعمال

أول بنك روسي يفتتح فرعا في إيران
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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افتتح البنك الروسي "في تي بي" فرعا له في إيران، وبذلك أصبح "في تي بي" أول بنك روسي يفتتح فرعا في الدولة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات المالية والمصرفية بين موسكو وطهران.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به نائب وزير الصناعة والتجارة الإيراني علي رضا بيمان باك، وأشار إلى أن "في تي بي" افتتح مكتبا في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المسؤول في تغريدة: "بعد جهود ودعم متواصلين من منظمة تنمية التجارة الإيرانية افتتح البنك الروسي "في تي بي" (VTB)، الذي يعد ثاني أكبر بنك روسي ، فرعا في إيران. هذا هو أول بنك روسي سيعمل مباشرة في إيران ويقوم بتحويل جزء من عائدات النقد الأجنبي إلى الشبكة المصرفية ما سيضمن الشفافية التجارية".

وقبل ذلك كان "في تي بي" أول بنك روسي يطلق تحويلات بالريال الإيراني، وبفضل الخدمة تمكن عملاء البنك من إرسال الأموال إلى إيران إلى الأفراد والكيانات القانونية في غضون يوم واحد.

المصدر: برايم

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